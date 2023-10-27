Как вакцина поможет избавиться от кокаиновой зависимости

Ученые из Бразилии, одной из крупнейших в мире стран-потребителей кокаина, разрабатывают вакцину против зависимости от этого наркотика и его сильнодействующего производного — крэка.

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О том, как вакцина спасет миллионы жизней наркозависимых, — в материале "Рамблер".

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Вакцина, получившая название "Calixcoca", запускает иммунный ответ, который не позволяет кокаину и крэку проникать в мозг, а значит, потребители больше не будут испытывать эффект от наркотика, что может помочь разорвать порочный круг зависимости.

Экспериментальный препарат показал многообещающие результаты в испытаниях на животных и вскоре перейдет к заключительной стадии испытаний — тестированию на людях.

При вдыхании кокаина порошок всасывается в кровь через носовые ходы. Бразильская вакцина действует, побуждая иммунную систему выделять антитела, которые присоединяются к молекулам кокаина в крови. В результате молекулы становятся слишком большими, чтобы попасть в мезолимбический тракт мозга, или "центр вознаграждения". Здесь наркотик стимулирует высокий уровень гормона дофамина, вызывающего удовольствие. Блокируя эти молекулы, вакцина не позволит человеку почувствовать эйфорию, которую он обычно испытывает после приема наркотика.

Вакцина не предназначена для предотвращения передозировки кокаина, но позволяет надеяться на то, что из-за отсутствия эффекта зависимый не будет принимать наркотик.

Неясно, будет ли вакцина вводиться в виде одной инъекции или нескольких.

Если вакцина получит одобрение регулирующих органов, то это будет первый случай лечения кокаиновой зависимости с помощью вакцины. Она будет доступна не всем, а только тем зависимым, которые прекратили употреблять кокаин и хотят отказаться от наркотика.

Психиатр Фредерико Гарсия, руководитель группы, разработавшей этот метод лечения в Федеральном университете Минас-Жерайс, сообщил, что попытки создать подобную вакцину в США были прекращены, когда результаты клинических испытаний оказались недостаточно убедительными.

По словам Гарсии, более 3000 человек обратились к его специалистам с предложением принять участие в клинических испытаниях.

На прошлой неделе вакцина получила главный приз — полмиллиона долларов — на конкурсе Euro Health Innovation Awards, посвященном латиноамериканской медицине.

Доктор Гарсия отмечает, что в настоящее время не существует зарегистрированного метода лечения кокаиновой и крэковой зависимости, и единственным выходом для наркомана является сочетание "психологического консультирования, социальной помощи и реабилитации".

Исследователи обнаружили, что она также защищает зародышей крыс от кокаина. Это позволяет предположить, что ее можно вводить беременным наркозависимым женщинам для защиты их будущих детей.