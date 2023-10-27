Врачи: боль в пояснице и усталость могут сигнализировать о раке матки

Нерегулярные и слишком обильные месячные, боль в пояснице и постоянная усталость могут быть признаками рака матки. Об этом сообщает Daily Mail. Рак матки - злокачественная опухоль, образующаяся в ее слизистом слое (эндометрии). Это один из самых распространенных видов рака у женщин, который нередко протекает бессимптомно на ранних стадиях.

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Некоторые женщины в возрасте 40-50 лет могут связывать изменения менструального цикла с приближением менопаузы, однако длительные и обильные месячные могут свидетельствовать о развитии рака матки. При обнаружении такого симптома рекомендуется проконсультироваться с гинекологом.

Другим признаком является боль в пояснице. Разрастающаяся опухоль может давить на окружающие ткани, провоцируя болевые ощущения. Кроме того, рак эндометрия зачастую сопровождается быстрой утомляемостью и упадком сил.