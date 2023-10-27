Кардиолог назвал самые частые причины внезапной смерти

Стремительный ритм современных реалий, ухудшение экологии, гиподинамия, неправильное питание и вредные привычки – это лишь часть факторов, способствующих внезапному уходу человека из жизни. И первым в списке конкретных медицинских причин неожиданной смерти, несомненно, стоит инфаркт миокарда. Об этом в интервью на портале NewsNN заявил врач-кардиолог Михаил Чащин.

Но организм человека подвержен и другим смертельным опасностям. Внезапный летальный исход возможен также при кровоизлиянии в мозг. Доктор Чащин предупреждает, что у части людей имеются генетические предпосылки смертельных сердечно-сосудистых патологий и в случае непредвиденного, в распоряжении человека остается не больше часа для получения экстренной медицинской помощи.

По мнению собеседника портала, внезапная смерть может быть вызвана и тромбозом глубоких вен, которые, как правило, приводят к закупорке просвета легочной артерии, а также из-за аневризм артерий головного мозга или коронарных отделов аорты — главной сердечной артерии. Опасность данных патологий в том, что все они протекают почти бессимптомно и в кризисном случае у человека фактически не остается времени для спасения.