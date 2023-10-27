Хирург: полипы в кишечнике могут быть симптомом колоректального рака

Колоректальный рак – это третье по встречаемости и второе по смертности онкологическое заболевание. Однако оно хорошо лечится на ранних стадиях, поэтому важно обратить внимание на первые симптомы. Первый из них – это проблемы с кишечником, рассказал в беседе с РИАМО врач-хирург, заведующий хирургическим отделением «СМ-Клиники» Ильдус Мухаметов.

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Проявления симптомов на ранней стадии могут выглядеть незначительно, но их нельзя игнорировать, подчеркнул доктор.

«В первую очередь, это нарушения нормального функционирования кишечника: более частые позывы сходить в туалет, диареи, которых прежде никогда не было, или запоры, которыми человек до этого не страдал», — отметил он.

Также не следует игнорировать боли и дискомфорт в области живота, спазмы, вздутие. Встревожить должны ощущение не полностью опорожненного кишечника и кровь в кале. Это необязательно говорит о раке, но в любом случае подобные симптомы нельзя оставлять без внимания врачей, отметил Мухаметов.

На более поздних стадиях возникают другие симптомы: резкое похудение, потеря аппетита, головокружение, обмороки и трудности концентрации.

Также признаком заболевания может быть анемия – в случае такого диагноза тоже следует обследоваться. А начинается колоректальный рак с появления полипов и аденом – доброкачественных образований в толстой кишке. Обнаруживаются они при колоноскопии, поэтому ее рекомендуется проходить людям старше 50 лет и страдающим заболеваниями ЖКТ.

«Крайне важно не отпускать ситуацию на самотек – это наиболее вероятный способ уберечь себя от колоректального рака. Необходимо проходить осмотры, диспансеризации, а если появились тревожные симптомы, срочно обратиться к специалисту», — заключил врач.