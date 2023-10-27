Резкие перемены погодных условий провоцируют сбои в работе сосудов, в результате чего в том числе может разболеться голова. Врач Вера Раш рассказала "Лайфу", как справиться с неприятным состоянием без лекарств.

Во избежание головной боли специалист рекомендует употреблять больше овощей и фруктов и высыпаться. Помимо этого, можно помедитировать, сходить на массаж или принять теплую ванну с хвойными травами.

А со слабостью по утрам эксперт советует бороться с помощью природных адаптогенов. Речь идет, например, о китайском лимоннике, элеутерококке и женьшене.