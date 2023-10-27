Почему лучше выбирать таблетки, хоть капельницы и эффективнее

Считается, что они могут омолодить организм, восстановить его и защитить от всех невзгод. Однако медики с таким утверждением не согласны. Чтобы случилось такое чудо, организм нужно полностью обновить, а за доставку полезных веществ отвечают эритроциты, которым на полный круг синтеза требуется три месяца. Поэтому одноразовая капельница не поможет, как и 5 капельниц, и 10. А если налегать на витаминные капельницы, то скорее аллергию получишь, чем обновление организма.

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Как объяснила терапевт DocMed Ольга Титаренко, непонятно, откуда взялся в России культ капельниц, мол, они и лучше, и даже в развитых странах ими балуются. Однако на самом деле капельницы назначают за рубежом только при неотложных состояниях и при серьёзных заболеваниях, когда нужно доставать всю артиллерию (онкология, аутоиммунные болезни и другие).

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Однако если беспокоит головная боль или несварение, то лучше обойтись старой доброй таблеткой, а не капельницей. Почему?

Можно занести бактерии в кровь со всеми вытекающими.

Можно получить сепсис.

Или острую анафилактическую реакцию, потому что препарат попадает в организм без каких-либо фильтров.

Когда можно выбрать капельницу

У такого рода лечения тоже есть показания, например:

Пациент находится без сознания и не может принять таблетку. У препарата просто нет таблетированной формы (лекарства для химиотерапии). Таблетированная форма есть, но есть и побочные эффекты, которых нет у препарата для капельниц. Требуется срочное вмешательство при остром состоянии (отёк лёгких, диабетическая кома). Препарат разрушится печенью или не будет всасываться в ЖКТ.

Капельница и витамины

По словам специалиста, это отдельная тема, вокруг которой много восторгов. Терапевт Титаренко посоветовала при авитаминозе просто заняться плотнее своим питанием и сделать его разнообразнее. Но если уж очень хочется попринимать поливитамины, то лучше взять таблетки, а не ставить капельницы.

Особенно часто выбирают капельницу пациенты с дефицитом железа.

Какие плюсы?

Проблемы с всасыванием железа или побочные эффекты от препаратов помешать не смогут. Лечение пройдёт быстрее.

Какие минусы?

Лечение будет дороже. Из-за анафилактического шока и реакции на железо капельницы нельзя ставить:

в первом триместре беременности;

во время острых воспалительных процессов;

детям до определённого возраста.

Поэтому врач в первую очередь предложит таблетки, которые можно будет принимать даже через день. Но если медик сразу назначает капельницу на каждый чих пациента, то не стесняйтесь спросить, почему именно так и нельзя таблетку.

Миф о невероятной пользе витаминных капельниц