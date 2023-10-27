Женщина мучалась от шума ушах — врачи обнаружили необычную причину

Таких случаев в практике британских врачей, а уж тем более тайнаньских, еще не было. Однажды к доктору Тенгичину Вангу обратилась пенсионерка. Жалоба была типичной для 64-летней женщины: несколько дней она не могла уснуть из-за шума в левом ухе. Ей казалось, что она слышит движение, и неспроста: врачи обнаружили живого маленького паучка. Более того, он на новом месте проживания уже чувствовал себя комфортно — настолько, что сбросил шкуру.