Женщина мучалась от шума ушах — врачи обнаружили необычную причину
Таких случаев в практике британских врачей, а уж тем более тайнаньских, еще не было. Однажды к доктору Тенгичину Вангу обратилась пенсионерка. Жалоба была типичной для 64-летней женщины: несколько дней она не могла уснуть из-за шума в левом ухе. Ей казалось, что она слышит движение, и неспроста: врачи обнаружили живого маленького паучка. Более того, он на новом месте проживания уже чувствовал себя комфортно — настолько, что сбросил шкуру.
«Боли не было, поскольку насекомое было всего 2–3 мм», — рассказал доктор, который впоследствии написал отчет для медицинского журнала New England Journal of Medicine.
Насекомые в ухе — редкое, но не уникальное явление, добавляет он, но о таких случаях с экзоскелетом прежде не писал ни один специалист. Малыша успешно изъяли, а женщина пошла домой — вот так безобидное существо сделало из нее звезду.