Посттравматическое стрессовое расстройство: что это, симптомы, лечение

Рассказываем, как позаботиться о себе в трудной ситуации.

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Когда человек переживает травмирующее событие, катастрофу, насилие или боль, он долго не может прийти в себя, однако со временем его состояние стабилизируется. Если же улучшения не происходит, можно говорить о развитии посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

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Что такое ПТСР

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это отклонение в поведении человека после какой-либо травмирующей ситуации, серьёзно влияющей на его безопасность. Данное состояние развивается из-за сильной нагрузки на психику в момент катастрофы. Пострадавший теряет способность к активным действиям, чувствуя бессилие и потерянность.

Когда появился ПТСР

Существование ПТСР как проблемы признали ещё во времена Первой мировой войны. В 40-е годы прошлого века психологи заметили, что расстройство бывает не только у военных, вернувшихся с полей сражений. Отклонения могут появиться и в повседневной жизни, например, после смерти близкого человека, болезненного расставания или измены.

С тех пор почти все основные психотерапевтические школы разрабатывают свои схемы лечения ПТСР.

Причины ПТСР

Причиной расстройства не всегда становятся травматические события. Вероятность появления симптомов во многом зависит от пола, возраста, состояния здоровья и реакции человека на ситуацию. ПТСР нередко подвержены те, кто привык подавлять чувства при стрессе. Иногда заболеванием страдают дети и пожилые люди. Это обусловлено нестабильностью психики и несовершенством защитных механизмов и адаптивных возможностей.

ПТСР — это серьёзная проблема, при возникновении которой важно вовремя обратиться за профессиональной помощью. Для облегчения состояния будет назначено соответствующее лечение: терапия, фармакотерапия и поддержка пациента.

Какие симптомы помогают распознать ПТСР

При посттравматическом стрессовом синдроме возникают следующие отклонения:

высокая степень тревоги;

напряжённость;

повышенная острота реакций на шум и неожиданные события;

проблемы со сном, вспышки гнева, панические атаки.

Человек как будто постоянно находится в состоянии поиска внешней угрозы и готовности её отразить, чтобы спастись. Качество его жизни заметно падает: возникают повышенный риск психосоматических заболеваний, сложности с концентрацией внимания и общением.

Очень характерный признак для ПТСР — флешбэки: яркие воспоминания, воссоздающие картины травмирующего события. Чаще всего они запускаются триггерами — картинками, запахами, звуками, которые ассоциируются с травмой.

Кроме того, может появиться апатия или депрессивные состояния. Человек периодически злится, раздражается, старается избежать триггеров и воспоминаний, связанных с травмирующей ситуацией. Он не хочет бывать поблизости от места трагедии, избегает говорить и думать о ней.

Всё это приводит к искажению восприятия действительности и переменам в эмоциональной сфере. Пациенты с ПТСР склонны к суицидальным мыслям и членовредительству (намеренное нанесение себе телесного повреждения).

Если больному не становится лучше по истечении месяца со дня катастрофического события, можно предположить, что у него развился посттравматический синдром.

Последствия ПТСР и его влияние на жизнь человека

Посттравматическое стрессовое расстройство негативно воздействует на самого человека и его ближайшее окружение. Пациент находится в болезненном состоянии, что не может не отразиться на его общении с миром.

Следствием ПТСР становятся отдаление от семьи и друзей, затруднения с коммуникацией, социальная изоляция, формирование зависимостей. Пострадавший ищет способ забыться и расслабиться, подчас находя его, например, в алкоголе. Употребление спиртных напитков приглушает остроту эмоций, но негативно влияет на здоровье и взаимоотношения с людьми.

Основными социальными последствиями ПТСР являются проблемы в межличностной сфере и на работе, которые значительно ухудшают качество жизни и психологическое благополучие.

Лечение расстройства: методы и сроки

За 80 лет психологи научились полностью излечивать пациентов с ПТСР, однако сроки и методы терапии могут быть разными, в зависимости от тяжести симптомов и индивидуальных особенностей пациента.

Лечение может занять от шести-восьми недель до полугода. Как правило, применяют следующие методы:

психотерапия. В зависимости от случая используются когнитивно-поведенческая, экспозиционная, эмоционально-ориентированная терапия;

фармакотерапия. В некоторых случаях назначают лекарственные препараты (например, антидепрессанты);

альтернативные методы лечения. Применяются релаксационные методики, например йога, медитация, арт-терапия.

Что можно сделать самостоятельно?

Осознать проблему

Понять причину происходящего и прийти к выводу, что это не мир вокруг внезапно стал враждебным и полным опасностей. Главная беда заключается в том, что сбита собственная психика, поэтому с ней надо работать, обратившись к специалисту.

Освоить любую дыхательную гимнастику

Контроль дыхания позволяет разорвать порочное кольцо непрерывно возбуждающейся психики и снизить уровень тревоги. Про дыхательные практики написано буквально везде, но почти никто ими не занимается, хотя эффективность методики клинически доказана. Она существенно выше, чем думает большинство людей.

Очень важно начать тренироваться заранее, в безопасной среде: каждый день два-три раза по 10 минут практиковать одну и ту же дыхательную схему. Например, можно применять «квадратное дыхание»: три секунды — вдох, три секунды — пауза, три секунды — выдох, три секунды — пауза.

Тогда в момент флешбэка или обострения тревоги можно будет перейти на такой тип дыхания и помочь нервной системе расслабиться. Просто прочитать описание технологии и пробовать включать её в момент кризиса не получится, потому что организм отражает невидимое нападение и не может сосредоточиться на дыхании. Но если практика уже хорошо отработана, она поможет быстро успокоиться и уменьшит уровень стресса.

Научиться переключать внимание

Во время флешбэков крайне полезно находить предметы вокруг себя, усилием воли концентрироваться на них и вспоминать о том, где вы находитесь. Сразу может не получиться, и это нормально, но вместе с дыхательной практикой вы ускорите выход из внутренней реальности и стабилизируете своё состояние.