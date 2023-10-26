Не рожай и ешь морковь: мифы о здоровье глаз, в которые вы все еще верите

Наверное, каждый человек, имеющий проблемы со зрением, искал информацию о том, как улучшить состояние или даже избавиться от заболевания без врача. К сожалению, полного восстановления зрения без вмешательства специалиста невозможно. В доказательство этого утверждения мы приводим результаты опроса, который провели среди знакомых с нарушением зрения — в какие мифы они больше не верят.

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Морковь от всех бед

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Царь-миф — постоянное употребление моркови и черники поможет получить такое же четкое зрение, как и у ястреба. Анастасия, 35 лет, готова поспорить: «Помимо того, что овощная диета помогла наладить работу ЖКТ, других улучшений не наблюдалось», — говорит девушка. Никто не спорит, что правильное питание и продукты с высоким содержанием витаминов решают множество проблем, однако близорукость или дальнозоркость — проблемы, с которыми разбирается только врач.

Не рожайте

Популярная страшилка еще со времен СССР. Во времена молодости наших мам и пап женщинам с близорукостью от шести диоптрий настоятельно рекомендовали отказаться от естественных родов, чтобы не давать дополнительную нагрузку на глаза. В современном мире подобный совет можно услышать лишь в ситуации, когда женщина страдает серьезным заболеванием. Эльвира, 40 лет, рассказывает: «У меня довольно сильная близорукость, но, слава богу, смогла легко перенести двое родов без последствий. И все естественным образом».

Станете старше — зрение улучшится

Как правило, подобное заявление можно услышать от знакомых, у которых близорукость дополнилась развитием дальнозоркости. Важно — дополнилась, а не помогла решить предыдущую проблему. Сама по себе близорукость уйти не может, особенно с возрастом. Мы поинтересовались у Виктории, 45 лет, есть ли изменения в ее жизни после того, как врач выявил в ее случае помимо миопии (близорукость) еще и пресбиопию (ту самую дальнозоркость). «Да ничего лучше не стало. Теперь еще одни очки выписали», — жалуется женщина.

Однодневные линзы носить дольше