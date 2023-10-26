Пенсионерка оказалась в клинике из-за паука в ушном канале

64-летняя женщина попала в больницу из-за паука, который проник в ушной канал. Об этом сообщает издание The Sun.

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Все началось со странного ощущения в левом ухе, которое мешало жительнице Тайваня заснуть. Женщина чувствовала, как внутри нее что-то движется и продолжала слышать щелчки и шорохи.