Диетолог Кабанов рассказал о вреде популярного супа
Диетолог Алексей Кабанов в беседе с изданием Pravda.ru рассказал о вреде супов на мясном бульоне.
По словам медика, почти все виды супов оказывают положительное воздействие на желудочно-кишечный тракт. Однако супы на мясном бульоне являются исключением. Прежде всего они опасны за счет пуринов, избыток которых может привести к камням в почках.
Кроме того, в бульонах из мяса содержится много насыщенных жирных кислот. Злоупотребление ими может спровоцировать сердечно-сосудистые недуги, диабет и ожирение.
Медик рекомендовал употреблять супы на мясном бульоне не чаще раза в неделю. Чтобы сделать блюдо менее вредным, диетолог посоветовал отдавать предпочтение курятине или индюшатине.
По словам Кабанова, самыми полезными супами являются те, что приготовлены из овощей, бобовых или рыбы.
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