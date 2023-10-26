Диетолог Алексей Кабанов в беседе с изданием Pravda.ru рассказал о вреде супов на мясном бульоне.

По словам медика, почти все виды супов оказывают положительное воздействие на желудочно-кишечный тракт. Однако супы на мясном бульоне являются исключением. Прежде всего они опасны за счет пуринов, избыток которых может привести к камням в почках.

Кроме того, в бульонах из мяса содержится много насыщенных жирных кислот. Злоупотребление ими может спровоцировать сердечно-сосудистые недуги, диабет и ожирение.

Медик рекомендовал употреблять супы на мясном бульоне не чаще раза в неделю. Чтобы сделать блюдо менее вредным, диетолог посоветовал отдавать предпочтение курятине или индюшатине.