У каждого вида рака существует свое предраковое заболевание. В случае с опухолью пищевода существует состояние, называемое пищеводом Барретта. Оно обнаруживается примерно у 10 % пациентов, обратившихся к врачу по поводу изжоги от гастроэзофагеального рефлюкса, об этом «Газете.Ru» рассказал врач-онколог, главврач федеральной сети клиник «Евроонко», член американского общества онкологов и химиотерапевтов ASCO и европейского общества клинических онкологов ESMO, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.