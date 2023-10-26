Стало известно, какие секс-игрушки могут вызвать рак и бесплодие

Исследователи из Аппалачского государственного университета США, протестировали четыре популярных типа секс-игрушек на предмет истирания. То есть определили, сколько частиц нанопластика может остаться на гениталиях и насколько это безопасно.

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Из гениталий частицы пластика могут проникнуть в кровоток, а значит, в мозг, легкие и плаценту, но и это еще не самое страшное. Все изученные образцы содержали фталаты, вещества, которые придают пластмассам прочности и гибкости, чего не скажешь о человеческом организме. Эксперты связывают наличие фталатов в организме с повышенным риском онкологии, бесплодия и врожденных дефектов плода.

Ученые призвали усилить контроль за индустрией и обратить внимание на качество секс-игрушек, приравняв их к медицинским изделиям. Мало того что гаджеты оказались небезопасными, производитель одного из изученных экземпляров использовал заявление об отсутствии фталатов в рекламе. А значит, слепо верить обещаниям не стоит.