Диетолог рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть яблоки

При наличии аллергии и болезней желудочно-кишечного тракта лучше не есть яблоки, советует диетолог Елена Соломатина.

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В беседе с “Москвой 24” она рассказала о том, что фрукт богат клетчаткой, которая может раздражать слизистую желудка.

Состоит эта клетчатка из пектинов и является довольной мягкой, однако при обострениях может вызвать неприятные ощущения.

Диетолог подчеркивает, что сладкие плоды не стоит есть при сахарном диабете, а от кислых нужно отказаться при заболеваниях ЖКТ. Особенную осторожность надо проявлять тем, кто страдает от язвы, гастрита, панкреатитом и повышенной кислотностью.

Соломатина также отметила, что у некоторых людей есть аллергия на яблоки. В таком случае, употреблять их совсем не стоит.