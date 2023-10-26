Симптомы рака печени, которые нельзя игнорировать

В мире рак печени занимает шестое место по распространенности среди раковых опухолей и третье место среди причин смерти от онкологии.

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В группу риска входят мужчины, пациенты с гепатитами В и С, циррозом, неалкогольным стеатогепатитом, алкоголики, курильщики и люди, которые употребляют продукты, содержащие афлатоксин В1 ((яд грибка, который растет на продуктах, таких как кукуруза и орехи, хранившихся в жарких и влажных помещениях, распространен в Китае, Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Африке).

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Чтобы избежать серьезных последствий, необходимо вовремя распознать болезнь. О важных симптомах рака печени — в материале "Рамблер".

Желтуха

Рак печени может вызывать пожелтение кожи и белков глаз, что называется желтухой. Это происходит, если опухоль вызвала закупорку желчного протока или нарушила нормальную работу печени.

Желчный проток представляет собой трубку, по которой жидкость, называемая билирубином — желтый пигмент, образующийся при распаде красных кровяных телец, — обычно отводится из печени в тонкий кишечник.

Опухоли могут вызывать накопление билирубина в крови, что приводит к пожелтению кожи и белков глаз, бледному калу, темной моче и кожному зуду.

Желтуха также может проявляться при алкогольной болезни печени, камнях в желчном пузыре, гепатите, панкреатите и серповидно-клеточной болезни.

Важно: данное состояние является распространенным и обычно безвредным для новорожденных детей.

Вздутый живот

По мере своего роста опухоль может провоцировать вздутие правой стороны живота. Кроме того, вздутие живота может быть вызвано тем, что опухоль повышает давление в печени, что приводит к застою крови в венах. Это давление становится причиной асцита, когда кровь вытесняется из вен и скапливается в брюшной полости.

Рак печени также может вызвать асцит, если орган не вырабатывает достаточное количество альбумина. Этот белок крови необходим для предотвращения вытекания жидкости из кровеносного русла в брюшную полость и ткани организма.

Вздутие брюшной полости может сопровождаться набуханием вен, которые видны под поверхностью живота из-за повышенного давления в печени.

Припухлость в правом боку

Расположенная под грудной клеткой твердая шишка, которая иногда сопровождается болью, может быть опухолью. Шишка появляется уже на поздней стадии, после того как опухоль разрастется.

Эта шишка может также вызывать боль в правом плече. Так называемая иррадирующая боль возникает, если печень стимулирует нервы под диафрагмой, которые соединяются с нервами в правом плече.

Кожный зуд

При раке печени не только желтеет кожа, но и наблюдается зуд.

Этот зуд вызывается желчными солями. Печень вырабатывает желчь, которая помогает переваривать пищу. Но когда желчные протоки закупориваются, что может быть вызвано опухолью, желчные соли могут откладываться в коже.

Рекомендуется принимать душ, чтобы смыть соли желчи, и пользоваться увлажняющим кремом для облегчения зуда.

Потеря аппетита

Многие симптомы рака печени могут влиять на пищеварение и, следовательно, на аппетит.

Тошнота, несварение желудка, болезненность и вздутие живота - все это симптомы рака печени, которые влияют на пищеварение, утверждает NHS.

В результате больные раком печени могут потерять аппетит и чувствовать себя сытыми даже после небольшого количества пищи, сообщает Cancer Research.

Потеря веса

Потеря большого количества веса без необходимости — один из признаков рака печени.

Это может произойти, если симптомы, такие как потеря аппетита или вздутие живота, означают, что человек ест меньше, чем обычно.

Однако у многих онкологических больных потеря веса может быть вызвана внешними причинами.