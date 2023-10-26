Эксперты объяснили, почему с возрастом возникают проблемы с желудком
С возрастом организм меняется. Одна из самых неприятных перемен – нарушение работы пищеварительной системы. Среди наиболее распространённых симптомов выделяют изжогу, вздутие, боли в животе.
Эксперты рассказали, что по мере старения замедляется обмен веществ. Кроме того, усугубляет проблему и малоподвижный образ жизни.
Если вы не двигаетесь, то и кишечник перестаёт функционировать должным образом.
Снижение выработки простагландинов отрицательно воздействует на слизистую желудка, приводя к снижению кровотока, уменьшению выработки защитной слизи, что делает его более склонным к гастритам и язвам. Нарушение моторики органов пищеварения приводит к росту бактерий. Это вызывает вздутие живота и диарею.
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