Почему с возрастом возникают проблемы с желудком

С возрастом организм меняется. Одна из самых неприятных перемен – нарушение работы пищеварительной системы. Среди наиболее распространённых симптомов выделяют изжогу, вздутие, боли в животе.

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Эксперты рассказали, что по мере старения замедляется обмен веществ. Кроме того, усугубляет проблему и малоподвижный образ жизни.

Если вы не двигаетесь, то и кишечник перестаёт функционировать должным образом.