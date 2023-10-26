Большинство россиян с наступлением холодов страдают от недостатка витаминов, рассказала врач Ольга Малиновская.

В беседе с “Вестями Подмосковья” она сообщила, что осенняя депрессия зачастую возникает из-за дефицита витамина D, а не из-за проблем на работе, как многие считают.

Для пониженного витамина D характерны такие симптомы как слабость, усталость, раздражительность и легковозбудимость. По словам Малиновской, дефицит этого элемента приводит к снижению иммунитета, из-за чего вирусы беспрепятственно проникают в организм.

Для поддержания здоровья необходимо небольшое количество витаминов. Однако их нехватка сильно сказывается на самочувствии: начинает болеть голова, ухудшается память и нарушается работоспособность.

Врач советует получать необходимые микроэлементы из питания. Однако большинство питается несбалансированно, из-за чего страдают от дефицита витаминов. Восполнить их недостаток можно с помощью витаминных комплексов. Малиновская предупреждает, что перед употреблением препаратов лучше проконсультироваться с врачом.