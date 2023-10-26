Ученые выяснили, какие продукты снижают риск деменции

Жир, содержащийся в сливочном масле, красном мясе и яйцах, снижает риск деменции на 18%, уверен доктор Чжэнь Чжоу из университета Монаш в Мельбурне.

В беседе с The Sun он сообщил, что у пожилых людей с более высоким уровнем триглицеридов в крови вероятность развития смертельного заболевания была на 18% ниже, чем у тех, кто регулярно не употреблял продукты животного происхождения.

Жиры, содержащиеся в масле, являются одним из основных источников энергии для мозга. Доктор отметил: результаты исследования показывают, что уровни триглицеридов могут служить полезным предиктором риска деменции и снижения когнитивных функций у пожилых людей.

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой заболевания и, как полагают, вызвана накоплением белков в мозге, включая тау и амилоид. В настоящее время не существует лекарства от этой болезни, хоть несколько препаратов, способных замедлить ее прогрессирование, находятся на этапе тестирования.

Доктор отметил, что необходимо провести еще некоторые исследования, чтобы выяснить, могут ли определенные компоненты триглицеридов способствовать улучшению когнитивных функций.