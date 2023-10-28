Названы виды рака, которые проявляются после 50 лет
Риск развития практически всех видов рака увеличивается с возрастом.
Наиболее часто злокачественные опухоли диагностируются после 50 лет. Об этом в интервью изданию «Вечерняя Москва» заявила врач-онколог Варвара Санакович.
По ее словам, речь идёт о раке молочной железы, лёгких, кишечника, предстательной железы, кожи и желудка.
«С одной стороны, это связано с накоплением генетических мутаций в наших клетках по мере старения организма, – пояснила специалист. – С другой стороны, это связано с ослаблением работы иммунной системы, которая отвечает за выявление и устранение подобных «ошибок»».
Поэтому Санакович рекомендует каждому человеку после 45 лет регулярно проходить медицинские обследования, так называемый скрининг.
«Процедуры скрининга помогают выявить предраковые состояния или рак на ранних стадиях, что позволяет предотвратить развитие болезни», – резюмировала онколог.