Амилоидоз почек: что за болезнь и почему развивается

26 октября отмечается Всемирный день амилоидоза. Он был учрежден два года назад для повышения осведомленности общественности, в том числе медицинских работников, о заболевании, о котором многие даже не слышали.

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"Рамблер" расскажет о симптоматике недуга, причинах его развития и лечении.

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Амилоидоз представляет собой заболевание, которое возникает в результате отложения амилоидных белков в тканях и органах. Организм не может расщепить и переработать данную разновидность белков, поэтому они образуют амилоидные отложения.

Это, в свою очередь, приводит к поражению различных органов и тканей. Чаще всего амилоидоз поражает сердце, нервную систему, печень, желудочно-кишечный тракт и в особенности почки.

Симптомы

Признаками, которые могут указывать на отложение в почках амилоидных белков, являются:

отечность;

высокий уровень холестерина в крови;

анемия;

хроническая усталость, которая не проходит даже после основательного отдыха;

онемение, покалывание или жжение в области рук или ног;

пониженное артериальное давление;

беспричинные одышка и потеря веса.

Перечисленные симптомы характерны и для амилоидоза других органов. При отложении белков в органах ЖКТ, например, помимо них пациенты жалуются на трудности при глотании, тошноту, изжогу, увеличение языка и проблемы со стулом. А при отложении белков в органах нервной системы или печени в том числе наблюдаются сильные головные боли, снижение либидо и частая отрыжка.

Причины

Как было отмечено ранее, заболевание возникает из-за отложения в организме белков, которые организм не способен расщеплять. Такие соединения населяют органы и ткани после различных недугов. В их числе туберкулез, сифилис, атеросклероз, псориаз, онкология, ревматоидный артрит и заболевания органов ЖКТ. Помимо этого, следует иметь в виду наследственный фактор.

Диагностика

Как правило, выявить заболевание позволяет анализ мочи и биопсия почек, если подозрения падают именно на них. Иногда специалисты прибегают к помощи рентгеновских снимков, компьютерной томографии и обследований с ультразвуком.

Лечение

Методы лечения зависят от стадии развития амилоидоза, его разновидности и состояния здоровья пациента. В некоторых случаях достаточно принимать специальные лекарственные препараты. Так, например, некоторые ингибиторы или блокаторы рецепторов ангиотензина помогают снизить артериальное давление и замедлить прогрессирование заболевания почек, а диуретики – выводить жидкость из организма.

На успех в преодолении недуга влияет и рацион питания: при необходимости из него исключаются вредные продукты и напитки.

Однако могут потребоваться и более серьезные меры: трансплантация стволовых клеток либо пересадка органа.