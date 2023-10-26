Онколог рассказал, какие виды рака передаются по наследству

Есть определенные виды рака, которые могут передаваться из поколения в поколение, уверен онколог Антон Елкин.

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В беседе с “Вечерней Москвой” он сообщил, что рак может появиться из-за наследственного заболевания, которое называется синдром Линча.

По словам эксперта, раковые клетки могут поражать разные органы: кишечник, желудок, мочевой пузырь, головной мозг и другие уязвимые части тела. Вероятность заболеть раком индивидуальна и зависит от конкретного случая. Елкин рассказал, что риск столкнуться с опухолью в кишечнике составляет порядка 75%, в то время как в матке всего около 30%. Остальные органы менее подвержены возникновению рака.

Онколог упомянул, что есть еще одно заболевание, передающееся по наследству, которое приводит к появлению опухоли, и это синдром Ли-Фраумени. А еще отметил, что злокачественное поражение глаз у детей в 40% случаев является наследственным.

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