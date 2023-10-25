Нефролог назвала два простых способа сохранить здоровье почек

Врач-нефролог АО «Медицина» Ольга Козина рассказала, как сохранить здоровье почек. По её словам, часто они поражаются в результате неблагоприятного воздействия лекарств или других болезней, например, сахарного диабета и гипертонии.

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«В этих случаях очень важно вовремя поставить диагноз и своевременно начать лечение, иначе болезнь будет прогрессировать, а почки перестанут справляться со своими функциями — так развивается хроническая почечная недостаточность», — заявила Козина в беседе с Life.ru.

По её словам, для профилактики почечных заболеваний важно пить достаточное количество воды и убрать из рациона избыточную соль, жиры, сахар, белок и алкоголь.