Девушка рассказала о жизни без пульса

Американка София Харт, ведущая популярную страницу о своей жизни на платформе TikTok, рассказала о жизни с редкой болезнью сердца. На ее историю обратило внимание издание People.

© AHEARTFORSOFIAHART/TIKTOK

По словам Харт, у нее «нет пульса» — из-за необратимой дилатационной кардиомиопатии ее сердце стимулирует специальный прибор, который она вынуждена носить с собой.

«Шнур довольно длинный, и я научилась жить привычной жизнью дома с ним», — объяснила она, добавив, что вне дома кардиостимулятор работает на батарейках. «Батарейки довольно тяжелые, в сумке я ношу полный запасной комплект», — рассказала девушка, добавив, что ее медицинская аппаратура весит почти 40 килограммов.

Когда аппарат разряжается или отсоединяется от сети электропитания, стимулятор подает звук тревоги.

К этому нельзя быть готовой. Когда так случилось со мной, я застыла от ужаса, проснувшись среди ночи, почти забыла, что делать. На автопилоте я схватила две батарейки, вынула вилку из розетки, вставила батарейки, и сигнал прекратился

София Харт