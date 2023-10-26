Девушка рассказала о жизни без пульса
Американка София Харт, ведущая популярную страницу о своей жизни на платформе TikTok, рассказала о жизни с редкой болезнью сердца. На ее историю обратило внимание издание People.
По словам Харт, у нее «нет пульса» — из-за необратимой дилатационной кардиомиопатии ее сердце стимулирует специальный прибор, который она вынуждена носить с собой.
«Шнур довольно длинный, и я научилась жить привычной жизнью дома с ним», — объяснила она, добавив, что вне дома кардиостимулятор работает на батарейках. «Батарейки довольно тяжелые, в сумке я ношу полный запасной комплект», — рассказала девушка, добавив, что ее медицинская аппаратура весит почти 40 килограммов.
Когда аппарат разряжается или отсоединяется от сети электропитания, стимулятор подает звук тревоги.
К этому нельзя быть готовой. Когда так случилось со мной, я застыла от ужаса, проснувшись среди ночи, почти забыла, что делать. На автопилоте я схватила две батарейки, вынула вилку из розетки, вставила батарейки, и сигнал прекратился
София Харт
Заболевание выявили, когда девушка стала страдать от сильной утомляемости. Сперва она полагала, что заразилась болезнью Лайма после укуса клеща, но ей вовремя поставили правильный диагноз. Сейчас София ждет трансплантации сердца — операции, которая уже спасла жизнь ее сестре-близнецу, у которой был такой же диагноз.