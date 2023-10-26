Врач предостерегла от ежедневных занятий спортом

Врач общей практики Мария Беляева предостерегла от ежедневных занятий спортом. Ее слова приводит «Подмосковье сегодня».

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Врач объяснила, что физическая активность начинает идти во вред организму, если человек занимается спортом чаще четырех раз в неделю. Она заявила, что мышцы не успевают полностью восстановиться от перенесенной нагрузки, из-за чего увеличивается риск травм и появляется хроническая усталость.

Беляева добавила, что зачастую интенсивные тренировки лишь ослабляют иммунитет, потому что организму приходится направлять свои ресурсы на восстановление. Вместо этого она посоветовала заняться плаванием, йогой или сходить на танцы. Кроме того, для начала стоит проконсультироваться с врачом и тренером.