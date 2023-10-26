Лор-врач посоветовал не заниматься самолечением при насморке

Врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев посоветовал при первых признаках насморка показаться специалисту.

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«Врач может посмотреть изнутри состояние слизистой, определить, какие участки и насколько сильно затронуты, и предложит оптимальную терапию. И это приведёт к более быстрому излечению, а главное — недопущению тяжёлых осложнений», — объяснил он в интервью сайту «Аргументы и Факты».

Врач предостерёг от самолечения и применения сосудосуживающих капель дольше трёх — пяти дней во избежание привыкания. Он напомнил, что такие капли относятся к числу симптоматических, а не лечебных средств.

Зайцев также объяснил, что промывать нос можно специальными антисептическими препаратами на водной основе, а вот санитайзеры для рук не подходят для этих целей.