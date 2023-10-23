В России стали чаще ставить связанные с раком диагнозы

В России в 2022 году было впервые выявлено 624 835 случаев злокачественных новообразований, сообщает Life.ru со ссылкой на исследование клиники «Евроонко».

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Отмечается, что число случаев заболевания раком в прошлом году выросло на 7,65% по сравнению с 2021 годом, когда было выявлено 580 415 окологических больных. В «Евроонко» уточнили, что у женщин было выявлено 341 656 случаев злокачественных новообразований, у мужчин - 283 179 случаев.