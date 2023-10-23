Врач рассказал, какие болезни провоцирует тефлоновое покрытие

Опасность использования сковородок с тефлоновым покрытием активно обсуждается не первый год и даже не первое десятилетие. Врачи в эфире программы "Жить здорово!" обсудили, какое влияние такая посуда оказывает на здоровье человека и работу органов.

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По словам кардиолога Германа Гандельмана, при высокой температуре выделяются перфтороктановая кислота или сульфонат, которые являются возможными канцерогенами. Это означает, что при воздействии на организм они способны привести к развитию злокачественных новообразований.

Помимо этого, если в крови содержится повышенная концентрация указанных веществ, то шанс развития проблем в работе щитовидной железы увеличивается, отмечает врач. А женщинам в таком случае сложнее забеременеть.

Врач также сослался на результаты ранее проведенных исследований и предупредил, что неправильное использование сковородок с тефлоновым покрытием (речь идет, например, о чрезмерном их нагревании или использовании при наличии трещин) может навредить почкам, мочевому пузырю, молочным железам и поджелудочной железе.