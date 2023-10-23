Распространенная привычка оказалась признаком психических расстройств

Болтливость может быть признаком нескольких психических расстройств и заболеваний. Об этом предупредила психотерапевт Кэролайн Рубинштейн, пишет Daily Mail.

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Специалистка отметила, что привычка много болтать сама по себе не является признаком проблем с психикой. Насторожиться следует, если с человеком трудно построить двусторонний диалог, он не слушает других и не дает им отвечать.

«Многие даже не осознают, что они слишком много говорят», — утверждает Рубинштейн.

Она уточнила, что подобное поведение может наблюдаться у людей с аутизмом, так как им трудно отслеживать эмоции собеседника и делать правильные паузы в речи.

Болтливость также может оказаться признаком синдрома дефицита внимания и гиперактивности, продолжила психотерапевт. По ее словам, дети и взрослые с этим расстройством часто говорят вслух, все что приходит в голову, ничего не фильтруют и не останавливаются. Такое же поведение встречается среди тех, у кого есть социальная тревожность.

«Они часто испытывают сильное беспокойство из-за тишины. Люди будут говорить просто для того, чтобы не молчать», — указала распространенную причину болтливости Рубинштейн.