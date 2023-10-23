Врачи: болтовня может быть симптом серьезных проблем с психикой

Скорее всего, у каждого из нас есть знакомый, который очень много болтает. "Рамблер" расскажет, как чрезмерное желание "потрещать" может говорить о проблемах с психикой.

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Болтовня, компульсивные и чрезмерные длительные разговоры, разговоры, не позволяющие говорить другому человеку, бессвязное обсуждение особых интересов или перебивание кого-либо, чтобы высказать свои мысли — могут указывать на реальные ментальные проблемы.

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Так, специалисты отмечают, что это может быть признаком определенных психических заболеваний, таких как тревога, СДВГ и аутизм.

Лицензированный психотерапевт Каролина Рубинштейн, объяснила:

«Тревожным признаком становится не двусторонний логичный спор. Это скорее монолог. Вы разговариваете с кем-то еще, но не позволяете другому человеку участвовать в разговоре, поэтому вы не осознаете его желания и интересы».

Аутизм

Такое поведение могут проявлять аутичные люди. Например, один из 36 детей в США страдает расстройством аутистического спектра с отклонениями в развитии (РАС).

Люди с РАС часто имеют проблемы с социальным общением и взаимодействием, а также ограниченное или повторяющееся поведение и интересы.

Этот показатель выше среди мальчиков — четыре из 100 — по сравнению с девочками — одна из 100. Однако аутизм, как известно, трудно обнаружить: средний возраст постановки диагноза составляет около пяти лет. И за последние несколько лет это заболевание диагностируется у все большего и большего количества взрослых .

Точной причины аутизма не существует, и исследования показывают, что расстройство развивается в результате сочетания генетических и экологических факторов, влияющих на раннее развитие мозга.

«Аутизм — это скорее расстройство социального общения. Большая проблема при таком контакте — осознать необходимость делать паузу, прерывать и отслеживать зрительный контакт — все невербальные сигналы, которые являются частью общения», — сказала доктор Рубинштейн.

СДВГ

Синдром дефицита внимания/гиперактивности ( СДВГ ) — распространенное расстройство, которое обычно диагностируется в детстве, но в последние годы наблюдается рост числа диагнозов у взрослых.

Основные симптомы СДВГ, которые обычно проявляются в возрасте до 12 лет, включают невнимательность и гиперактивно-импульсивное поведение. Люди с СДВГ могут быть постоянно суетливыми, неспособными сконцентрироваться на определенной задаче, чрезмерно говорить, перебивать других и легко отвлекаться.

«Обычно при СДВГ наблюдается тенденция к импульсивности со сниженной сдержанностью. Например, вы можете говорить все, что приходит вам на ум, не фильтруя. Мысли, которые приходят в голову, вы просто выпаливаете и не думаете», — сказал доктор Рубинштейн.

Хотя это обычно наблюдается у детей, которым трудно дождаться своей очереди, чтобы высказаться в классе, такую проблему можно наблюдать и у взрослых с СДВГ. Например, взрослый может чувствовать нетерпение и не ждать, пока другой перестанет говорить. Они могут продолжать говорить, даже если другие потеряли интерес или забывают сделать паузу или перевести дух.

«При СДВГ существует тенденция нуждаться в стимуляции, а разговоры создают стимуляцию. Другие аспекты, которые могут быть потеряны, потому что вы перегружены стимулами, на которых сосредотачиваетесь», — объяснила врач.

Беспокойство/тревожность

Распространено заблуждение, что каждый человек, страдающий социальной тревожностью, тихий или ему трудно начать разговор.

Тем не менее, доктор Рубинштейн объяснила, что чрезмерная болтовня является общей характеристикой этого заболевания.