Врачи: болтовня может быть симптом серьезных проблем с психикой
Скорее всего, у каждого из нас есть знакомый, который очень много болтает. "Рамблер" расскажет, как чрезмерное желание "потрещать" может говорить о проблемах с психикой.
Болтовня, компульсивные и чрезмерные длительные разговоры, разговоры, не позволяющие говорить другому человеку, бессвязное обсуждение особых интересов или перебивание кого-либо, чтобы высказать свои мысли — могут указывать на реальные ментальные проблемы.
Так, специалисты отмечают, что это может быть признаком определенных психических заболеваний, таких как тревога, СДВГ и аутизм.
Лицензированный психотерапевт Каролина Рубинштейн, объяснила:
«Тревожным признаком становится не двусторонний логичный спор. Это скорее монолог. Вы разговариваете с кем-то еще, но не позволяете другому человеку участвовать в разговоре, поэтому вы не осознаете его желания и интересы».
Аутизм
Такое поведение могут проявлять аутичные люди. Например, один из 36 детей в США страдает расстройством аутистического спектра с отклонениями в развитии (РАС).
Люди с РАС часто имеют проблемы с социальным общением и взаимодействием, а также ограниченное или повторяющееся поведение и интересы.
Этот показатель выше среди мальчиков — четыре из 100 — по сравнению с девочками — одна из 100. Однако аутизм, как известно, трудно обнаружить: средний возраст постановки диагноза составляет около пяти лет. И за последние несколько лет это заболевание диагностируется у все большего и большего количества взрослых .
Точной причины аутизма не существует, и исследования показывают, что расстройство развивается в результате сочетания генетических и экологических факторов, влияющих на раннее развитие мозга.
«Аутизм — это скорее расстройство социального общения. Большая проблема при таком контакте — осознать необходимость делать паузу, прерывать и отслеживать зрительный контакт — все невербальные сигналы, которые являются частью общения», — сказала доктор Рубинштейн.
СДВГ
Синдром дефицита внимания/гиперактивности ( СДВГ ) — распространенное расстройство, которое обычно диагностируется в детстве, но в последние годы наблюдается рост числа диагнозов у взрослых.
Основные симптомы СДВГ, которые обычно проявляются в возрасте до 12 лет, включают невнимательность и гиперактивно-импульсивное поведение. Люди с СДВГ могут быть постоянно суетливыми, неспособными сконцентрироваться на определенной задаче, чрезмерно говорить, перебивать других и легко отвлекаться.
«Обычно при СДВГ наблюдается тенденция к импульсивности со сниженной сдержанностью. Например, вы можете говорить все, что приходит вам на ум, не фильтруя. Мысли, которые приходят в голову, вы просто выпаливаете и не думаете», — сказал доктор Рубинштейн.
Хотя это обычно наблюдается у детей, которым трудно дождаться своей очереди, чтобы высказаться в классе, такую проблему можно наблюдать и у взрослых с СДВГ. Например, взрослый может чувствовать нетерпение и не ждать, пока другой перестанет говорить. Они могут продолжать говорить, даже если другие потеряли интерес или забывают сделать паузу или перевести дух.
«При СДВГ существует тенденция нуждаться в стимуляции, а разговоры создают стимуляцию. Другие аспекты, которые могут быть потеряны, потому что вы перегружены стимулами, на которых сосредотачиваетесь», — объяснила врач.
Беспокойство/тревожность
Распространено заблуждение, что каждый человек, страдающий социальной тревожностью, тихий или ему трудно начать разговор.
Тем не менее, доктор Рубинштейн объяснила, что чрезмерная болтовня является общей характеристикой этого заболевания.
«Часто возникает тенденция испытывать сильное беспокойство, связанное с тишиной. Такие люди будут говорить, чтобы избежать молчания. Эта нервная энергия действительно рассеивается во время разговора.
Признак тревоги — скачки между мыслями. В голове бегущей строкой появляются мысли и исчезают, пока не вернутся и станут навязчивыми».