Хирург указал неожиданный симптом рака кишечника
Хирург Ильдус Мухаметов рассказал, что колоректальный рак — это такой вид онкологии, которому зачастую подвержены пациенты после 40 лет. По его словам, эта разновидность рака зачастую протекает бессимптомно, а обнаруживают его слишком поздно.
— Однако на ранних стадиях болезнь хорошо поддается лечению, поэтому важно вовремя ее выявить, — отметил медик в интервью «Лайфу».
Он порекомендовал срочно идти к врачу при появлении одного важного симптома. Обследование показано при анемии и падении уровня гемоглобина.
— Признаком опухоли правой половины толстого кишечника может быть анемия. Если падает уровень гемоглобина, то нужно обязательно пройти диагностику, — подчеркнул Мухаметов.