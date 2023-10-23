Хирург указал на неожиданный симптом рака кишечника

Хирург Ильдус Мухаметов рассказал, что колоректальный рак — это такой вид онкологии, которому зачастую подвержены пациенты после 40 лет. По его словам, эта разновидность рака зачастую протекает бессимптомно, а обнаруживают его слишком поздно.