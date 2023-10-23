Анализы для выявления рака на ранней стадии перечислила врач

Существует четыре типа анализов, которые способны выявить онкологические заболевания на ранних стадиях. Об этом заявила врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская.

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Врач подчеркнула, что в случае своевременного выявления злокачественного образования можно добиться стойкой ремиссии. Помочь в этом могут специальные анализы.

По словам Малиновской, одним из них является исследование крови на простатический специфический антиген (ПСА). Его следует делать мужчинам старше 50 лет. ПСА считается одним из наиболее чувствительных онкомаркеров и может указать на наличие как рака простаты, так и ее доброкачественных опухолей, в частности аденомы.

Следующим является скрининг на определение риска развития рака шейки матки. Для этого необходимо сделать ПАП-тест и ВПЧ-тест. Первый врачи называют «золотым стандартом» диагностики рака шейки матки. Второй показывает и идентифицирует вирусы папилломы человека.

Также можно исследовать кал на скрытую кровь. Этот анализ помогает обнаружить скрытое внутреннее кровотечение. Сдавать его можно и мужчинам, и женщинам после 45 лет.

Кроме того, не стоит забывать и об анализе на генетическую предрасположенность к раку молочной железы, который считается самым распространенным онкологическим заболеванием у женщин, однако может встречаться и у мужчин. Особенно рекомендуется это исследование тем, в чьей семье уже были раковые больные.