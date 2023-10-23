Врач рассказала, когда безопаснее всего делать прививку от гриппа

Врач рассказала, когда лучше всего делать прививку от гриппа

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Врач-терапевт Олеся Набокова советует делать прививку от гриппа в любое время, даже если заболеваемость начинает расти. Это рекомендуется для взрослых и детей старше 6 месяцев, если нет медицинских противопоказаний. Прививка начинает действовать примерно через 2 недели.

Важно понимать, что прививка от гриппа не обеспечивает защиту от других инфекций. Проходить вакцинацию во время обострения коронавирусной инфекции не опасно. Чем больше людей вакцинируются, тем быстрее формируется коллективный иммунитет. Однако защита от гриппа сохраняется только в течение года, поэтому рекомендуется делать прививку ежегодно.