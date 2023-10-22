Названа болезнь, смертность от которой к 2050 году вырастет на 50%

Ростовская область, 22 октября 2023. DON24.RU. К 2050 году смертность от инсульта вырастет на 50%. Каждый год от этого заболевания будут умирать около 10 млн человек, пишет портал ИноСМИ со ссылкой на издание Lancet Neurology.

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«Сегодня инсульт занимает второе место в списке основных причин смертности во всем мире. Он ежегодно становится причиной инвалидности, деменции и других проблем со здоровьем у миллионов людей. Хотя инсульты – это обычное явление, уровень смертности в результате инсульта варьируется в зависимости от страны: 86% смертей приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. Кроме того, инсульт все чаще случается у людей моложе 55 лет», — сообщает источник.

Эксперты подсчитали, что затраты на лечение инсульта и недополученный из-за этого заболевания доход в мире вырастут за 25 лет с 891 млрд долларов до 2,31 трлн долларов. Ученые призывают все страны срочно принять меры по сокращению заболеваемости инсультом.

По словам докторов, заболевание хорошо поддается профилактике. Чтобы уберечься от инсульта, нужно: