Названы повседневные привычки, убивающие потенцию

Иногда стоит пересмотреть свои повседневные привычки, поскольку, казалось бы, безобидные вещи могут привести к эректильной дисфункции (ЭД) или убить ваше половое влечение.

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Профессор Джефф Хакетт, медицинский консультант компании Hims, занимающейся медициной для мужчин, поделился пятью причинами, которые могут быть причиной сексуальной дисфункции.

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Употребление жирной пищи

Слишком большое ее количество может вызвать сексуальные проблемы, рассказал Джефф Huffington Post .

Это потому, что вредные жиры могут привести к накоплению бляшек в артериях, также известному как атеросклероз.

Это может привести к сужению артерий и снижению притока крови к половому члену, что затруднит достижение или поддержание эрекции.

Жирная пища также может подвергнуть вас риску инсульта и сердечного приступа.

Слишком много сахара

Еще одной распространенной причиной импотенции могут быть сладости, особенно если вы едите их регулярно.

По словам Джеффа, сладкое повышает уровень сахара в крови, что заставляет поджелудочную железу вырабатывать инсулин, чтобы снизить его уровень.

Это может начать влиять на ваше сексуальное здоровье , предупредил медицинский консультант. На самом деле, добавил он, эректильная дисфункция иногда может быть ранним признаком диабета .

У людей с диабетом чаще возникают проблемы с эрекцией..

Слишком много алкоголя

Чрезмерное употребление алкоголя может повысить кровяное давление и уровень холестерина, а также снизить уровень тестостерона.

Это может привести к ЭД, низкому сексуальному желанию и затруднить достижение оргазма, продолжил Джефф.

По его словам, стероиды и добавки для наращивания мышечной массы также могут иметь аналогичный эффект.

Курение

Курение очень вредно для здоровья. Оказывается, оно может повлиять и на сексуальную жизнь.

По словам Джеффа:

«Главный виновник — никотин, который является известным сосудосуживающим средством (тип химического вещества, уменьшающего кровоток через артерии).

Маленькие кровеносные сосуды полового члена особенно уязвимы, и у курильщиков риск эректильной дисфункции увеличивается в 1,5–2 раза».

Даже если вы бросите курить, для разрешения ЭД может потребоваться до шести месяцев.

Стресс

Одним из главных убийц настроения в спальне может быть стресс.

«Стресс связан с повышенным уровнем адреналина, который вызывает трудности с поддержанием эрекции, а также влияет на выработку половых гормонов, особенно тестостерона, что может снизить либидо», — отметил Джефф.

Кортизол, гормон стресса, также может влиять на выработку тестостерона.