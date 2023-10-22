5 вопросов, которые вы стеснялись задать своему гинекологу

Акушер-гинеколог Дженнифер Линкольн в своей книге «Спросим гинеколога» отвечает на вопросы, которые многие постеснялись бы задать лично. Делимся кратким пересказом некоторых ее ответов.

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Правда ли, что, если пить много воды, месячные будут короче?

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Стопроцентный миф из соцсетей, который не подтвержден научными исследованиями. И все же важно пить достаточное количество воды — поможет облегчить боли в животе. Дело в том, что матка — это мышцы, а обезвоживание может вызвать их спазм. Но важно не переусердствовать: в норме цвет мочи при достаточном питье остается светло-желтым.

Нужно ли мне отказаться от сахара, если у меня часто бывает молочница?

Если верить советам из Сети, отказаться придется не только от сахара, но и от целого списка продуктов. Тем временем данных, которые позволили бы считать эту диету эффективной, просто не существует. Возможно, заблуждение о том, что сладкое делает женщин предрасположенными к молочнице, связано с тем, что диабетики и вправду более восприимчивы к подобным инфекциям. Но механизм переработки сахара у диабетиков и здоровых людей работает по-разному. Рекомендации отказаться от продуктов с дрожжами также противоречат логике. Большинство разновидностей молочницы вызывают Candida albicans, а пищевые дрожжи, например, в составе хлеба — это Saccharomyces cerevisiae.

Нормально ли, если у меня иногда подтекает моча?

Подтекание, или недержание мочи, встречается довольно часто. Согласно исследованиям, им страдает примерно четверть молодых женщин и до 57% женщин в среднем возрасте и после наступления менопаузы. Это не повод молчать и отказываться от секса, спорта или долгих поездок. Не стесняйтесь обсудить проблему с гинекологом: для врача в ней нет ничего необычного и страшного — обычный рабочий день. Лечение бывает разнообразным и зависит от причины недуга.

Эффективны ли безрецептурные БАДы для усиления полового влечения?

Практически нет убедительных подтверждений, что эти добавки работают. БАДы не проверяют как лекарства, поэтому неизвестно наверняка, что на самом деле содержится в той или иной таблетке. При этом нельзя исключать серьезных побочных эффектов, таких как галлюцинации, тревожность, бессонница, повышение кровяного давления и других. Проблемы с возбуждением, достижением оргазма и вообще сексуальные дисфункции встречаются очень часто. В США они затрагивают примерно 43% женщин. Если у вас сложности с половым влечением, знайте: врач поможет выявить их истоки и расскажет о методах лечения, эффективных с позиции доказательной медицины.

Белье для месячных — это полная ерунда?