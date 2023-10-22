Ученые рассказали, как улучшить здоровье сосудов после 47 лет
Итальянские ученые из Университета Пизы пришли к выводу, что постоянная физическая активность способна улучшить циркуляцию крови и снизить ее окислительный стресс у тех, кому от 47 до 74 лет. Об этом они рассказали в исследовании, публикованном в Scientific Reports.
В рамках исследования ученые наблюдали за состоянием здоровья 36 бегунов с приблизительно равным индексом массы тела. Результаты наблюдений показали, что у наиболее активных участников циркуляция крови была лучше в состоянии стресса.
Более того, у них также было выше и содержание оксида азота NO.
Данное исследование доказало, что перманентное занятие физическими нагрузками может замедлить темп старения эндотелиальных клеток сосудистой системы. Это в свою очередь может предотвратить риск развития таких заболеваний, как инсульт и инфаркт, передает издание.
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