Как природные явления влияют на здоровье

О том, как природные явления, в частности магнитные бури и солнечные затмения, влияют на здоровье человека, рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

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«Метеочувствительность как особое состояние относится к расстройствам вегетативной нервной системы… Поэтому даже здоровые люди во время геомагнитных бурь или солнечных затмений могут испытывать необъяснимый стресс, повышенную тревожность, чувствительность к физической боли и другим внешним факторам», – рассказала эксперт.

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Также она поделилась информацией об изменениях в работе кровеносной системы во время геомагнитных бурь: они сказываются на свертывающей способности крови и тонусе сосудистой стенки.

«Они способны замедлять кровоток в капиллярах, повышать внутрисуставное, внутриглазное и внутричерепное давление… Подсчитано, что приблизительно 70% инсультов, гипертонических кризов и инфарктов происходит именно в период геомагнитных бурь», – уточнила медик.

Солнечные же затмения посредством изменения активности электромагнитного поля планеты влияют на кислотно-щелочное равновесие тела.

«К этому особенно чувствительны люди с нарушениями ритма сердца, остеопорозом, нервно-мышечной патологией, хроническими интоксикациями (например, алкогольной), болезнями почек. Причем определяющей является скорость затмения: чем быстрее скрывается солнце, тем острее это ощущают люди из групп риска», – подчеркнула невролог.

Также на данный момент изучается влияние лунных циклов.

По ее словам, влияние данного фактора на самочувствие человека тоже активно изучается. Некоторые исследования показывают, что частота судорожных приступов у пациентов с эпилепсией зависит от фаз лунных циклов: больше всего их приходится на четвертую фазу Луны, меньше – на середину второй фазы.

Полностью исключить влияние природных внешних факторов пока не представляется возможным, однако Демьяновская посоветовала несколько способов по ослаблению оказываемого ими влияния.

«…Проводится метеопрофилактика. Во время непогоды или в дни геомагнитной активности облегчить состояние поможет так называемая отвлекающая терапия: горячие ванны для ног, контрастный душ и гимнастика», – сказала эксперт.

Перед резким потеплением рекомендуют заняться спортом: сделать зарядку на открытом воздухе, больше ходить и, по возможности, бегать. Среди доказанных учеными эффективных методов – контрастный душ, подводный душ-массаж, хвойно-жемчужные ванны, сухие сауны и хаммамы, сообщает RT.