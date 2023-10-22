Эндокринолог: диагноза инсулинорезистентность не существует

Эндокринолог Лунева: диагноза инсулинорезистентность не существует. Всё потому, что это не причина бед со здоровьем, а следствие. Если говорить просто, то инсулинорезистентность — это состояние, при котором клетки теряют чувствительность к инсулину. То есть его в организме достаточно, но доставить глюкозу к клетке (а это его главная функция) он не может. Всё об инсулине «Вечерней Москве» рассказала врач-эндокринолог «Клиники Фомина» в Воронеже Анастасия Лунева.

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Что такое инсулинорезистентность

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По словам Луневой, сейчас это самый модный и мифический диагноз, но его не существует. Всё потому, что это не диагноз, а состояние, при котором инсулина вырабатывается достаточно или даже много, но утилизировать глюкозу он не может. Это, в свою очередь, приводит к тому, что глюкозы в крови становится очень много.

Эксперт объяснила, что есть версия, что инсулинорезистентность — это эволюционный механизм выживания. В древности, когда еда была у человека не всегда, именно запасы жира помогали человеку пережить голодные времена. А вот в современном мире, когда провизии полно, а спорта почти нет, жирок, который продолжает накапливаться благодаря инсулинорезистентности, может сыграть со здоровьем злую шутку.

Причины и последствия инсулинорезистентности

Врач уточнила, что чаще всего причины такого состояния кроются в избыточной массе тела. Особенно, если речь идёт о висцеральном (абдоминальном) ожирении, то есть когда растёт живот. У женщин критические показатели начинаются с талии размером более 80 см, а у мужчин — более 94 см.

При инсулинорезистентности начинается сбой в работе углеводного обмена, который может стать причиной таких проблем со здоровьем как:

сахарный диабет второго типа;

метаболический синдром;

повышение холестерина;

гипертония;

ожирение;

неалкогольная жировая болезнь печени.

Как обнаружить инсулинорезистентность

Врач объяснила, что диагностика состояния заключается в следующем:

измерение окружности талии;

расчет индекса массы тела (вес в килограммах делят на квадрат роста в метрах и если результат больше 25, стоит беспокоиться);

осмотр на потемнение кожи в складках (шеи, подмышечных впадин и в паху);

проверка на наличие множественных паппилом.

В лабораторных условиях проводится также эугликемический гиперинсулинемический клэмп-тест, внутривенный тест толерантности к глюкозе, анализ на инсулин в крови натощак и определение индексов инсулинорезистентности. Но эти исследования назначают нечасто, так как показатели могут варьироваться в течение дня. В любом случае стоит идти ко врачу, он проведёт осмотр и назначит обследование для исключения нарушений углеводного обмена.

Привычки, которые убивают поджелудочную

Именно этот орган вырабатывает инсулин, а значит, его здоровье напрямую влияет на появление инсулинорезистентности. Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Евгения Мельникова объяснила, что поджелудочную могут убить следующие привычки: