Синдром белого халата: что это, причины, симптомы, что делать

Психолог рассказала, как страх превращается в серьёзную угрозу для здоровья.

Проявление синдрома белого халата

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Синдром ещё называется «гипертензией белого халата». В первую очередь оно проявляется повышением давления и учащением сердцебиения во время визита к врачу. Человек может быть абсолютно здоровым, но тонометр покажет обратное.

При реальной гипертонии показатели верхнего и нижнего давления изменяются. При синдроме белого халата — только верхняя отметка. Редкие проявления фобии не несут опасности для здоровья. Но если пациент сталкивается с этим чаще и испытывает дискомфорт, это повод серьёзно изучить проблему.

Помимо скачка давления, у больного могут проявляться другие симптомы. Например, повышение уровня плохого холестерина и глюкозы в крови, что опасно развитием сахарного диабета.

Также синдром вызывает психологический стресс и усиливает фобию перед следующим визитом к врачу. Из-за такого состояния есть риск получить ненужные лекарства или обследования. Синдром даже может привести к неточной постановке диагноза.

Откуда возникает симптом?

Гипертензия белого халата имеет разные источники. Возможно, у вас есть неприятный опыт с врачами ещё с детства. Или вам долго не удавалось найти компетентного специалиста. Или вы переживаете, что за приём или лекарства придётся выложить много денег. Или боитесь, что доктор поставит страшный диагноз и лучше этого вообще было бы не знать.

Возможно, поиски информации о симптомах в интернете вас напугали ещё до изучения конкретно вашей проблемы. Врачи относят синдром белого халата к категории тревожно-фобических расстройств. Вылечить это можно с помощью работы с психотерапевтом.

Как побороть синдром белого халата

1. Самый простой способ снизить стресс — это приходить в больницу заранее, чтобы у вас было время успокоиться и настроиться на комфортный визит. Походите не спеша по коридору, изучите окружающую обстановку, понаблюдайте за другими пациентами.

2. Сидя на стуле, попробуйте сделать дыхательное упражнение «Квадрат». Эта техника помогает при панических атаках, тревожности и снижает уровень адреналина в крови.

Представьте квадрат и начинайте дышать по такой схеме: вдох четыре секунды – задержка дыхания четыре секунды – выдох четыре секунды – задержка дыхания четыре секунды. Повторите так несколько раз. Продолжительность можно изменять, главное «следовать» форме заданной фигуры.

3. Немного успокоиться перед визитом в больницу можно с помощью травяного чая. Но обязательно предупредите врача об этом, особенно если вам предстоит сделать сразу какую-то процедуру.

4. Постарайтесь хорошо выспаться и не пить бодрящих напитков перед приёмом. И тем более алкоголя. Излишние стимуляторы вам совсем не помогут, а только усилят проблему.

5. Включите в свою жизнь ежедневные занятия спортом. Делайте лёгкую разминку, чтобы выбросить излишний адреналин и успокоиться. Спорт в целом помогает улучшить качество жизни и физического состояния.

Если перечисленные методы не помогают, то обязательно запишитесь к кардиологу и проверьте сосуды у невропатолога. Расскажите специалистам обо всех симптомах, сдайте рекомендуемые анализы, чтобы не пропустить симптомы заболеваний, не связанных с синдромом белого халата.