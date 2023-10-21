Нельзя игнорировать: боль в ноге при ходьбе может быть признаком серьезного заболевания
Многие люди время от времени испытывают различные боли в ногах при ходьбе. Хотя причины этого зачастую могут быть совершенно безобидными, в некоторых случаях боль в ноге свидетельствует об опасном заболевании, сообщается в статье Американской кардиологической ассоциации.
Боль в ноге может быть признаком заболевания периферических артерий (ЗПА), говорит Натали Эванс, врач сосудистой медицины университетской больницы Харрингтонского института сердца и сосудов в Кливленде. Эта болезнь возникает, когда вследствие затвердевания артерий сужаются кровеносные сосуды, которые снабжают богатой кислородом кровью конечности человека.
К факторам риска развития ЗПА могут относиться пожилой возраст, отсутствие физической активности, курение, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина.