Нельзя игнорировать: боль в ноге при ходьбе может быть признаком серьезного заболевания

Многие люди время от времени испытывают различные боли в ногах при ходьбе. Хотя причины этого зачастую могут быть совершенно безобидными, в некоторых случаях боль в ноге свидетельствует об опасном заболевании, сообщается в статье Американской кардиологической ассоциации.