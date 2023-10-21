Названы опасные заболевания, которые можно заметны по ногтям

Здоровые ногти – прочные, гладкие, без деформаций и с розовым оттенком. Если же их цвет и форма вдруг меняются, это может быть предупреждением о сбоях в организме.

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На какие опасные заболевания указывает состояние ногтевой пластины, расскажет Москва 24.

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Странная форма

Диагноз по ногтям хоть и не ставят, но изменение их внешнего вида должно стать поводом обратиться к доктору. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, врач функциональной диагностики Екатерина Марухина. К примеру, ногти могут становиться выпуклыми, а кончики пальцев колбовидно расширяться. Это так называемый симптом барабанных палочек, объяснила эксперт. Ногти, похожие на наперсток, с точечными углублениями на поверхности пластины могут быть сигналом о развитии псориаза. Если же они ложкообразной формы, вдавленные и при этом истонченные и исчерченные продольными полосами, это чаще всего говорит о наличии дефицита железа, пояснила врач.

Другой цвет

Еще одно опасное изменение называется "ногти Терри": пластина становится матово белой, и только на кончиках сохраняется розовая или красная горизонтальная полоска с четкими границами. Такой вид приобретают сразу все пальцы, отметила Екатерина Марухина.

"Чаще всего подобная аномалия связана с циррозом печени, но также подобные изменения могут быть и при застойной сердечной недостаточности или сахарном диабете", – рассказала терапевт.

Другой тревожный сигнал – образование пигментированной полоски под пластиной или в области ногтевого валика. В этом случае надо срочно показаться дерматологу или онкологу, чтобы исключить подногтевую меланому, предупредила Марухина.

Кроме этого стоит обратить внимание на пожелтение ногтевой пластины. Такое случается, если злоупотреблять курением, кофе или крепким черным чаем. Кроме того, это возможный признак нарушения баланса витаминов, заболеваний сердечно-сосудистой системы, печени и легких, а также онкологического процесса, перечислила специалист.