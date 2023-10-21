Врач рассказал, как предотвратить развитие болезни Альцгеймера

Не секрет, что держать мышцы тела в тонусе помогают регулярные тренировки. Это правило работает и с интеллектом и памятью.

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«Вечерняя Москва» узнала у врача-невролога Рустема Гайфутдинова, как держать мозг в тонусе долгие годы и предотвратить развитие болезни Альцгеймера.

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Как сохранить трезвый ум и хорошую память

По его словам, важно регулярно и интенсивно тренировать свой мозг. Однако нужно подключить игровые элементы восприятия, чтобы мозговая деятельность была эмоционально подкреплена.

— Это поможет не забросить занятия и сделать их интересными. Например, можно поставить себе цель: выучить новый иностранный язык, пройти обучение или решить сложные головоломки. Запланируйте себе сверхзадачу, которую ранее никогда не ставили, и разбейте ее на этапы, чтобы постоянно видеть промежуточные результаты. Чем масштабнее цель, тем больше мозговых функций будут задействовано, — сказал он.

Невролог отметил, что необходимо положительно подкреплять свои действия. Это поможет активизировать мозговую деятельность и раскрыть ее возможности.

Эксперт отметил, что ежедневная умеренная мозговая нагрузка поможет сохранить ум здоровым на долгие годы. Это особенно важно для людей после 50 лет.

— Людям в зрелом возрасте нужно регулярно читать книги, изучать что-то новое, смотреть зарубежные лекции или играть в шахматы. Однако этот подход должен быть сбалансированным. Не стоит перегружать себя, чередуйте отдых и умственные нагрузки. Но главное — это постоянство. Если человек теряет интерес к своим хобби или к любой умственной деятельности, уходит на долгие каникулы, то могут происходить откаты, — заверил Гайфутдинов.

Сначала мозгу будет тяжело воспринимать новую информацию, но постепенно он начнет адаптироваться. Это будет выражаться в его компенсаторных возможностях, которые станут результатом формирования новых ассоциативных связей между различными зонами, объяснил специалист.

Как предотвратить развитие болезни Альцгеймера

Невролог напомнил, что 50 процентов нашего когнитивного здоровья зависит от привычек и образа жизни.

— Даже если у человека есть наследственная предрасположенность к болезни Альцгеймера, он может самостоятельно предупредить ее. Наш образ жизни напрямую влияет на развитие болезней головного мозга, — сказал он.

Специалист назвал три фактора, провоцирующих развитие болезни Альцгеймера:

курение;

алкоголь;

травмы головного мозга.

— Эти факторы негативно влияют на наследственную предрасположенность к болезни Альцгеймера и провоцируют ее более ускоренное и интенсивное развитие, — объяснил Гайфутдинов.