Доктор рассказала, как избежать сезонной осенней простуды

Доктор Павлова рассказала, как избежать сезонной осенней простуды
Октябрь и ноябрь традиционно лидеры по количеству заболевших. Погода меняется, и организм не сразу адаптируется к похолоданию. Доктор Павлова предложила несколько способов сохранить здоровье осенью. Если пользоваться ими регулярно, есть шанс впервые провести сезон без простуд.
Эндокринолог советует, в первую очередь, держать в тепле не только ноги. Нос очень часто замерзает в прохладную погоду, кровообращение замедляется и до ноздрей доходит меньше иммунных клеток. Поэтому если на улице дождь или холодный ветер, не забудьте про тёплый, объемный шарф.
Также в этот период лучше перейти с санитайзеров на мыло и воду. Дезинфицирующие средства убивают далеко не все бактерии, а вот привычный способ никогда не подведёт.
Еще, лучше холодной осенью максимально избегать рукопожатий. Даже если знакомый выглядит здоровым, у него вирус может протекать бессимптомно. А если у человека заметны первые симптомы простуды, постарайтесь не контактировать с ним непосредственно. Для того чтобы не заразиться между вами должно быть достаточное расстояние.