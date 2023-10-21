Доктор рассказала, как избежать сезонной осенней простуды

Октябрь и ноябрь традиционно лидеры по количеству заболевших. Погода меняется, и организм не сразу адаптируется к похолоданию. Доктор Павлова предложила несколько способов сохранить здоровье осенью. Если пользоваться ими регулярно, есть шанс впервые провести сезон без простуд.

© Чемпионат.com

Эндокринолог советует, в первую очередь, держать в тепле не только ноги. Нос очень часто замерзает в прохладную погоду, кровообращение замедляется и до ноздрей доходит меньше иммунных клеток. Поэтому если на улице дождь или холодный ветер, не забудьте про тёплый, объемный шарф.

Также в этот период лучше перейти с санитайзеров на мыло и воду. Дезинфицирующие средства убивают далеко не все бактерии, а вот привычный способ никогда не подведёт.