Врач перечислила болезни, вызывающие сахарный диабет

По словам специалиста, причиной сахарного диабета становится нарушение или выработки инсулина, или его действия. Чаще всего сахарному диабету предшествует инсулинорезистентность - состояние, при котором поджелудочная железа все еще продуцирует гормон инсулин, но работает он неправильно. К провоцирующим факторам Лариса Алексеева также отнесла пожилой возраст, ожирение, наследственность и стресс.