Врач перечислила болезни, вызывающие сахарный диабет

Врач Алексеева перечислила болезни, вызывающие сахарный диабет
Врач-терапевт Лариса Алексеева назвала пять болезней, которые могут стать причиной развития сахарного диабета второго типа. Ее слова приводит издание "Вечерняя Москва".
По словам специалиста, причиной сахарного диабета становится нарушение или выработки инсулина, или его действия. Чаще всего сахарному диабету предшествует инсулинорезистентность - состояние, при котором поджелудочная железа все еще продуцирует гормон инсулин, но работает он неправильно. К провоцирующим факторам Лариса Алексеева также отнесла пожилой возраст, ожирение, наследственность и стресс.
Но сахарный диабет может быть вызван некоторыми заболеваниями. Лариса Алексеева назвала пять: эндокринные патологии, синдром поликистозных яичников, гипертония, болезни поджелудочной железы, а также вирусные инфекции, например, краснуха, ветряная оспа и грипп.