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Врач Алексеева перечислила болезни, вызывающие сахарный диабет

Врач-терапевт Лариса Алексеева назвала пять болезней, которые могут стать причиной развития сахарного диабета второго типа. Ее слова приводит издание "Вечерняя Москва".

Врач перечислила болезни, вызывающие сахарный диабет
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По словам специалиста, причиной сахарного диабета становится нарушение или выработки инсулина, или его действия. Чаще всего сахарному диабету предшествует инсулинорезистентность - состояние, при котором поджелудочная железа все еще продуцирует гормон инсулин, но работает он неправильно. К провоцирующим факторам Лариса Алексеева также отнесла пожилой возраст, ожирение, наследственность и стресс.

Но сахарный диабет может быть вызван некоторыми заболеваниями. Лариса Алексеева назвала пять: эндокринные патологии, синдром поликистозных яичников, гипертония, болезни поджелудочной железы, а также вирусные инфекции, например, краснуха, ветряная оспа и грипп.

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