Врач предупредила женщин об опасности оральных контрацептивов

По мнению специалиста, оральные контрацептивы могут серьезно повлиять на либидо у женщин вплоть до его полного уничтожения. Как объяснила Диляра Лебедева, гормональные препараты снижают выработку тестостерона и за-за чего половое влечение угасает. Также врач уточнила, что у некоторых либидо может снизиться и не восстановиться полностью после отмены препаратов. Но если половая конституция изначально была сильной, то проблем с либидо почти не будет.