Врач предупредила женщин об опасности оральных контрацептивов

Врач Лебедева предупредила женщин об опасности оральных контрацептивов
Чем грозит прием оральных контрацептивов, врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем телеграм-канале.
По мнению специалиста, оральные контрацептивы могут серьезно повлиять на либидо у женщин вплоть до его полного уничтожения. Как объяснила Диляра Лебедева, гормональные препараты снижают выработку тестостерона и за-за чего половое влечение угасает. Также врач уточнила, что у некоторых либидо может снизиться и не восстановиться полностью после отмены препаратов. Но если половая конституция изначально была сильной, то проблем с либидо почти не будет.
Также при приеме оральных контрацептивов могут наблюдаться выделения из молочных желез. Это связано с повышенной выработкой пролактина. Кроме того, на фоне приема гормональных препаратов может появиться отечностью и даже увеличиться вес.
Еще одно последствие приема оральных контрацептивов - нарушение работы желчного пузыря, поскольку желчь становится густой и склонной к образованию камней.