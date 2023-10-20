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Врач Лебедева предупредила женщин об опасности оральных контрацептивов

Чем грозит прием оральных контрацептивов, врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем телеграм-канале.

Врач предупредила женщин об опасности оральных контрацептивов
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По мнению специалиста, оральные контрацептивы могут серьезно повлиять на либидо у женщин вплоть до его полного уничтожения. Как объяснила Диляра Лебедева, гормональные препараты снижают выработку тестостерона и за-за чего половое влечение угасает. Также врач уточнила, что у некоторых либидо может снизиться и не восстановиться полностью после отмены препаратов. Но если половая конституция изначально была сильной, то проблем с либидо почти не будет.

Также при приеме оральных контрацептивов могут наблюдаться выделения из молочных желез. Это связано с повышенной выработкой пролактина. Кроме того, на фоне приема гормональных препаратов может появиться отечностью и даже увеличиться вес.

Еще одно последствие приема оральных контрацептивов - нарушение работы желчного пузыря, поскольку желчь становится густой и склонной к образованию камней.

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