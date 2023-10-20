Выпадение волос у мужчин: причины, признаки, как остановить, лечение

И рассказала, в каком возрасте чаще всего начинается облысение.

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Причины облысения

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Наиболее распространённой причиной возникновения алопеции является нарушение гормонального фона: чрезмерное выпадение волос в большинстве случаев обусловлено повышенной чувствительностью волосяных фолликул к тестостерону. Данный тип облысения называется андрогенной алопецией.

Вместе с этим облысение может носить временный характер (телогеновая алопеция) и чаще всего бывает связано с недостатком некоторых элементов в организме, например, железа или цинка, витаминов А и Е.

Спровоцировать облысение в том числе могут:

После 50 лет алопеция возникает из-за ухудшения кровообращения. Волосяные луковицы не снабжаются достаточным количеством кислорода, что вызывает их истончение и, как следствие, потерю волос.

Степени облысения

Для определения степени облысения используется шкала Норвуда, включающая семь стадий облысения. У мужчин алопеция обычно начинается с образования видимых залысин в области висков, лба и/или темени. Со временем начинает наблюдаться поредение волос на макушке, линия роста волос в области лба отступает ещё дальше.

По мере прогрессирования алопеции фиксируется полная утрата волос в передней части головы, волосяной покров сохраняется в основном на затылке в форме подковы. Состояние, при котором происходит полная потеря волос, называется тотальной алопецией.

Профилактика и лечение

Для того чтобы остановить процесс облысения и восстановить рост волос следует обратиться к врачу-трихологу. В первую очередь необходимо установить причину выпадения волос и оценить состояние волосяных фолликулов. Для этого мужчине понадобится сдать анализ крови и пройти трихограмму. После выявления провоцирующего фактора специалист подберёт схему лечения.

Для корректировки состояния применяется медикаментозная терапия: витамины, микроэлементы, препараты, нормализующие кровообращение, в сочетании с использованием лечебных шампуней, сывороток, масок и бальзамов.