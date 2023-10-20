LiveScience: шумы в сердце могут сигнализировать о сбое в работе его клапанов

Доктор Кеннет Элленбоген, профессор кардиологии в Медицинской школе Университета Содружества Вирджинии рассказал, что в некоторых случаях шумы в сердце могут быть признаком сбоя в работе его клапанов. Об этом сообщает LiveScience.

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Шумы в сердце — это акустическое явление, связанное с изменением кровотока в сердце и сосудах. Его может заметить врач при прослушивании сердечного ритма с помощью стетоскопа. Иногда посторонние звуки являются индивидуальной особенностью организма и не несут опасности. Однако в некоторых случаях шумы могут сигнализировать о сбоях в работе сердечного клапана.

Врач объяснил, что звук сердцебиения вызван тем, что при сокращении сердечной мышцы закрываются ее клапаны. Кровь перекачивается из левого и правого предсердий в желудочки, которые направляют ее в артерии. Клапаны, расположенные между каждой парой предсердий и желудочков, закрываются, предотвращая обратный поток крови.

Шумы могут возникать, когда клапаны закрываются недостаточно плотно, и некоторое количество крови устремляется обратно в желудочки. Кроме того, нехарактерные звуки могут быть признаками пороков сердца, инфекций его слизистых оболочек и ревматизма.

Шумы в сердце, которые не вызваны структурными аномалиями или заболеваниями сердца, называются физиологическими. Они возникают у детей и подростков. Чтобы успевать распространяться по телу, которое переживает скачок роста, кровь должна течь быстрее. Этот процесс может сопровождаться звуками, отличными от сердцебиения.

Отмечается, что для установки причины появления шумов в сердце нужно обратиться к врачу и пройти необходимые обследования.