Врач развенчала миф об аспартаме

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале рассказала о том, опасен ли подсластитель аспартам на самом деле.

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В последнее время в СМИ появились сообщения о том, что российские производители сладких напитков стали часть сахара заменять различными подсластителями, в том числе аспартамом. Многие выразили опасения, что аспартам может навредить организму.

Зухра Павлова напомнила, что аспартам был открыт в 1965 году, а с 1983 года его начали использовать в пищевой промышленности. Этот подсластитель в 200 раз слаще сахара, это значит, что достаточно минимального количества, чтобы напиток стал сладким.

Почти сразу появились исследования, в которых приводились аргументы в пользу того, что аспартам может быть онкогенным. Но позже было доказано, что эти работы не имеют отношения к науке.

По мнению Зухры Павловой, сахарозаменители - очень хорошая альтернатива обычному сахару.

"Они низкокалорийные, не снижают удовольствия от пищи и являются профилактикой пищевых расстройств. Совсем без сладкого людям, все же, тяжеловато, а сейчас есть много проверенных сахарозаменителей, например, тот же аспартам, сукралоза, стевия," - пишет Зухра Павлова.