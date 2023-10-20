Врач развенчала миф об аспартаме

Врач Павлова развенчала миф о подсластителе аспартаме
Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале рассказала о том, опасен ли подсластитель аспартам на самом деле.
В последнее время в СМИ появились сообщения о том, что российские производители сладких напитков стали часть сахара заменять различными подсластителями, в том числе аспартамом. Многие выразили опасения, что аспартам может навредить организму.
Зухра Павлова напомнила, что аспартам был открыт в 1965 году, а с 1983 года его начали использовать в пищевой промышленности. Этот подсластитель в 200 раз слаще сахара, это значит, что достаточно минимального количества, чтобы напиток стал сладким.
Почти сразу появились исследования, в которых приводились аргументы в пользу того, что аспартам может быть онкогенным. Но позже было доказано, что эти работы не имеют отношения к науке.
По мнению Зухры Павловой, сахарозаменители - очень хорошая альтернатива обычному сахару.
"Они низкокалорийные, не снижают удовольствия от пищи и являются профилактикой пищевых расстройств. Совсем без сладкого людям, все же, тяжеловато, а сейчас есть много проверенных сахарозаменителей, например, тот же аспартам, сукралоза, стевия," - пишет Зухра Павлова.
Врач подчеркнула, что по канцерогенности ВОЗ относит аспартам к группе 2В - «возможно канцерогенные вещества». В эту группу входят, например, алоэ вера и маринованные овощи. При этом Объединенный комитет экспертов по пищевым добавкам вообще решил убрать аспартам из этих списков.