$97.31-0.06102.63-0.28

Врач Павлова развенчала миф о подсластителе аспартаме

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале рассказала о том, опасен ли подсластитель аспартам на самом деле.

Врач развенчала миф об аспартаме
© ru.123rf.com

В последнее время в СМИ появились сообщения о том, что российские производители сладких напитков стали часть сахара заменять различными подсластителями, в том числе аспартамом. Многие выразили опасения, что аспартам может навредить организму.

Зухра Павлова напомнила, что аспартам был открыт в 1965 году, а с 1983 года его начали использовать в пищевой промышленности. Этот подсластитель в 200 раз слаще сахара, это значит, что достаточно минимального количества, чтобы напиток стал сладким.

Почти сразу появились исследования, в которых приводились аргументы в пользу того, что аспартам может быть онкогенным. Но позже было доказано, что эти работы не имеют отношения к науке.

По мнению Зухры Павловой, сахарозаменители - очень хорошая альтернатива обычному сахару.

"Они низкокалорийные, не снижают удовольствия от пищи и являются профилактикой пищевых расстройств. Совсем без сладкого людям, все же, тяжеловато, а сейчас есть много проверенных сахарозаменителей, например, тот же аспартам, сукралоза, стевия," - пишет Зухра Павлова.

Врач подчеркнула, что по канцерогенности ВОЗ относит аспартам к группе 2В - «возможно канцерогенные вещества». В эту группу входят, например, алоэ вера и маринованные овощи. При этом Объединенный комитет экспертов по пищевым добавкам вообще решил убрать аспартам из этих списков.

Советы, которые помогут сократить употребление сахара

Ранее диетолог Калиничев объяснил, как развивается сахарный диабет.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости