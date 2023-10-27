Кожа губ очень нежная, поэтому быстро реагирует на перепады температур и холодный ветер. В результате появляются болезненные трещинки, которые не только выглядят неэстетично, но и доставляют дискомфорт.

Однако есть простой и действенный способ борьбы с этой неприятностью – медово-витаминная мазь. Для ее приготовления нужно взять 1 чайную ложку меда и смешать его с капсулой раздавленного витамина Е. Эта смесь поможет быстро заживить трещинки на губах.