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Как вылечить потрескавшиеся губы: видео

С наступлением холодов многие сталкиваются с проблемой потрескавшихся губ.

Кожа губ очень нежная, поэтому быстро реагирует на перепады температур и холодный ветер. В результате появляются болезненные трещинки, которые не только выглядят неэстетично, но и доставляют дискомфорт.

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Однако есть простой и действенный способ борьбы с этой неприятностью – медово-витаминная мазь. Для ее приготовления нужно взять 1 чайную ложку меда и смешать его с капсулой раздавленного витамина Е. Эта смесь поможет быстро заживить трещинки на губах.

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